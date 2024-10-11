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لبنان

حادثة حزينة جدّاً... هكذا خسر إبن الـ11 عاماً حياته

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل خ.ح البالغ من العمر 11 عاماً، بعد تعرّضه لصعقة كهربائيّة أثناء تواجده مع والده في كورنيش الميناء البحري في طرابلس.
 
 
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طفل

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