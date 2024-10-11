حادثة حزينة جدّاً... هكذا خسر إبن الـ11 عاماً حياته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل خ.ح البالغ من العمر 11 عاماً، بعد تعرّضه لصعقة كهربائيّة أثناء تواجده مع والده في كورنيش الميناء البحري في طرابلس.

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