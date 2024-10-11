كيف تُغذي إيران "حرب الأخطبوط" ضدّ إسرائيل؟

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إنّ إيران مستمرة في سرد روايات النجاح لـ"حزب الله"، مُدعية بأنه مُجهز بشكل أفضل لمهاجمة إسرائيل.





وأضافت "جيروزاليم بوست" تحت عنوان "معركة إيران على الجبهات المُتعددة.. كيف تغذي طهران حرب الأخطبوط ضد إسرائيل؟"، أن طهران والوكلاء التابعين لها في العراق واليمن ولبنان وغزة وأماكن أخرى، واصلت حربها على الجبهات المتعددة ضد إسرائيل هذا الأسبوع، كما زادت من العمليات في لبنان.

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وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لإسرائيل من أي رد انتقامي، في أعقاب الهجوم الباليستي الإيراني في الأول من تشرين الأول، مضيفة أن حزب الله في جنوب لبنان، واصل الحرب ضد الجيش الإسرائيلي، كما سلطت وسائل إعلام رسمية إيرانية الضوء على مزاعم تفيد بإصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أيضاً، إن حزب الله استهدف حيفا ومنصة غاز قبالة الساحل يوم الأحد الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفصائل المدعومة من إيران في العراق نفذت هجمات جديدة بطائرات من دون طيار على إسرائيل، حيث أعلنت عن استهداف إيلات، الأربعاء، إلى جانب هجوم آخر منفصل بطائرة من دون طيار.

أما فيما يتعلق بالجبهة السورية، فذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن هناك انفجارات وقعت في ضاحية المزة في دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري تم تفعيله هناك.

وفي حادث منفصل في سوريا، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أنه تم سماع انفجار في قاعدة أميركية، وتم إرجاعها إلى هجمات شنتها الفصائل المدعومة من إيران، والتي استهدفت القوات الأميركية أكثر من 100 مرة خلال العام الماضي في سوريا والعراق.



ونقلت الصحيفة عن تقارير جاء فيها أن إسرائيل قالت إن روسيا تعمق من تدخلها في لبنان، وهو أمر رأت أنه قد يفيد حزب الله، ونقل أحد التقارير عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها: "على الرغم من الهجمات الضخمة التي ألحقت أضراراَ كبيرة بالمدنيين، نقدر أن حزب الله حافظ على قدرته على العمل".

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن التدخل الروسي الهادئ في الحرب الإسرائيلية أصبح أكثر أهمية الآن، حيث تناولت الصحيفة تقريراً لبنانياً حول نقل الطائرات من دون طيار إلى حزب الله، كما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء قبل أسبوعين، أن روسيا تجري مفاوضات لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الحوثيين في اليمن، من خلال وساطة إيرانية.



ورأت الصحيفة، أنه حال زادت موسكو من انخراطها في لبنان أو اليمن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة قوة اثنين من وكلاء إيران في المنطقة، كما قد يفيد جبهتين من "الحرب الأخطبوطية الإيرانية" ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل تواجه هجمات مدعومة من إيران في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق وسوريا، إلى جانب هجمات مباشرة من إيران.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن الهجمات المسلحة الأخيرة في تل أبيب وبئر السبع والخضيرة تشير إلى جبهة ثامنة محتملة للصراع، حيث تسعى طهران إلى حشد الهجمات حتى داخل إسرائيل، من خلال تطرف العرب في الداخل. (الامارات 24)