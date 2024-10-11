معلومات جديدة عن عمليّة خطف شابين.. نُقِلا إلى سوريا وهذا ما حدث هناك

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بعدما خطفت عصابة المواطن طارق الدهيبي والسوريّ مصطفى عمار بعد استدراجهما إلى البقاع، علم "لبنان 24" أنّه تمّ نقل الشابين إلى سوريا، حيث تمّ تحريرهما بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة والسوريّة، وأصبحا بعهدة الأمن السوريّ.وبحسب المعلومات، فإنّ مُخابرات الجيش تقوم بالتنسيق مع الجهات السوريّة لاستلام الدهيبي وعمار لإعادتهما إلى لبنان.وتجدر الإشارة إلى أنّ الخاطفين كانوا قد طلبوا من أهل الدهيبي وعمار مبلغ 100 ألف دولار لإطلاق سراحهما.