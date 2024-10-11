لماذا استهدفت إسرائيل وفيق صفا؟

Advertisement

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ وفيق صفا، الذي يرأس وحدة الارتباط والتنسيق لحزب الله، نجا من عملية استهداف إسرائيلية، مساء الخميس.وفي هذا الصدد، قال المحلل داوود رمال، إن "وفيق صفا هو رجل علاقات عامة وهو عضو دائم في أي وفد يقوم بزيارة خارجية".وأضاف: "اختيار وفيق صفا يأتي لإتمام الجانب الإسرائيلي عمليات اغتيال قيادات الصف الأول".وأشار رمال إلى أن "صفا يعتبر من قيادات الصف الأول حيث يمتلك خزان أسرار كبيرا نتيجة دوره القديم في حزب الله".وتابع أن "إسرائيل تريد القضاء على كل القيادات لإدخال حزب الله في مرحلة من الإرباك الشديد".واعتبر أن "الأخطر هو أن تنتقل إسرائيل إلى بدء تنفيذ اغتيالات على المستوى السياسي"، وأضاف: "إذا انتقلت إسرائيل إلى هذه المرحلة، فسيكون قد قطع كل الخيوط الممكنة لإمكانية الوصول إلى صفقة أو اتفاق مع حزب الله برعاية دولية أو إقليمية". (سكاي نيوز)