الحجّار: للوعي والحكمة في إدارة النزاعات في حالات الطوارئ

Advertisement

عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجّار اجتماعاً لمجموعة من موظّفي الوزارة، حيث أكّد متابعته لأوضاع النازحين والمتضرّرين من فريق عمل الوزارة ومواكبتها بالطريقة المناسبة. كما أعطى توجيهاته بوجوب التحلّي بأعلى مستويات الجهوزية والمسؤولية والمهنية العالية في مواجهة الأزمة والاستجابة لحاجات النازحين، مشدّداً على" أهمية الوعي والحكمة في التدخّل وإدارة النزاعات التي تترتّب في حالات الطوارئ، وهي مسؤولية تمتاز بها وزارة الشؤون الإجتماعيّة بحكم صلاحياتها واختصاصها".وإذ اعرب عن تقديره" لجهود العاملين كافة"، أكّد أنّ "المرحلة تستلزم على صعوبتها، الالتزام الوظيفي والانضباط التام".كما أوعز إلى الفريق بتعميم هذه التوجيهات على جميع المنسّقين في المحافظات والأقضية وكافة فرق العمل الميدانية، داعياً الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى" العمل كخليّة متكاملة"، طالباً "المبادرة إلى تقديم الحلول المناسبة للحاجات والإشكاليات المطروحة، على أن يعمل على درسها والبتّ بها بالسرعة اللازمة بما يتناسب مع واقع الأزمة".