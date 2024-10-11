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لبنان

مواصلة البحث عن مفقودين جراء الغارة على النويري والبسطة الفوقا

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:11
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تستمر عمليات رفع الأنقاض في النويري والبسطة الفوقا بحثا عن ناجين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ليل امس مبنيين وأدى في حصيلة أولية الى سقوط 22 شهيدا وأكثر من 117 جريحا من المدنيين. 

وقد وجه الدفاع المدني اليوم نداء الى اهالي المفقودين تحت انقاض المبنى المنهار في البسطة، لإبلاغ غرفة العمليات عبر الرقم 125 في حال تم إيجاد ابنائهم في المستشفيات بهدف تسهيل عمليات البحث عن المفقودين.
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 هذا وعمل فوج إطفاء بيروت بعيد الاستهداف في النويري على اخماد الحريق الناجم عن الغارة كما عمل على اخلاء السكان من الطوابق العليا للمبنى عبر استعمال السلم الآلي.
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