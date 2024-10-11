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لبنان

هل "حزب الله" مستعدّ للمعركة؟.. إليكم ما كشفه محلل إسرائيليّ

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:22
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قال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي "ألما" أبراهام ليفين، إنّ "حزب الله ليس هدفاً سهلاً، وهو مستعد للمعركة بشكل جيّد، وينتظر قواتنا".

وذكر ليفين لوكالة "رويترز"، أنّه على الرغم من الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل، فإن حزب الله يُواصل إطلاق نيرانه وضرب القواعد الإسرائيلية، واصفاً الحزب بـ"الجيش القوي"، مؤكداً أن "إسرائيل تعرف هذه القوة جيّداً". (الميادين)
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