تغير مكان انعقاد المؤتمر الصحافي لمسؤول العلاقات الاعلامية في "الحزب"

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أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" انه لاسباب لوجستية، تغير المكان الذي كان مقررا ان يعقد فيه مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب محمد عفيف مؤتمرا صحافيا، إلى طريق المطار قرب الغولدن بلازا.وكان مقررا ان يعقد المؤتمر في الخامسة عصر اليوم في قاعة خالد علوان - قرب فندق البريستول في بيروت.