المفتي صادق اتصل بالرئيس بري تأييداً لمساعيهِ الوطنية والديبلوماسية

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إتصل مفتي وامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق برئيس مجلس النواب نبيه بري، معزيا اياه بالشهداء وعلى رأسهم السيد حسن نصـر الله وللإعراب عن ملء الثقة والتأييد لمساعيه الوطنية والديبلوماسية في وقف العدوان كمؤتمن كفوء على دماءِ الشهـ.داء وأمان الوطن، ومثمنا لجهوده في بلسمة جراح بنيهِ النازحين وتحرّي احتياجاتهم". بدوره حيا الرئيس بري جهود الشيخ صادق الواسعة لأبناء جبل عامل الصامدين والنازحين، وفق بيان لمكتب صادق.