Advertisement

لبنان

المفتي صادق اتصل بالرئيس بري تأييداً لمساعيهِ الوطنية والديبلوماسية

Lebanon 24
11-10-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1260782-638642641343780775.jpg
Doc-P-1260782-638642641343780775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إتصل  مفتي وامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق برئيس مجلس النواب نبيه بري، معزيا اياه بالشهداء وعلى رأسهم السيد حسن نصـر الله وللإعراب عن ملء الثقة والتأييد لمساعيه الوطنية والديبلوماسية في وقف العدوان كمؤتمن كفوء على دماءِ الشهـ.داء وأمان الوطن، ومثمنا لجهوده في بلسمة جراح بنيهِ النازحين وتحرّي احتياجاتهم". ب
Advertisement

دوره حيا الرئيس بري جهود الشيخ صادق الواسعة لأبناء جبل عامل الصامدين والنازحين، وفق بيان لمكتب صادق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:17 | 2024-10-11
12:09 | 2024-10-11
12:08 | 2024-10-11
11:56 | 2024-10-11
11:51 | 2024-10-11
11:34 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24