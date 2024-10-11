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لبنان

بيان للجيش بعد استهداف العدوّ الإسرائيليّ مركزاً عسكريّاً... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
11-10-2024 | 10:34
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أعلن الجيش في بيان أن العدوّ الإسرائيلي استهدف مركزًا تابعاً له في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى. 
 
وكان "لبنان 24" أفاد عن تعرض مركز للجيش للاستهداف. 
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