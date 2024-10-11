نقابة الطيارين: ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة

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توجهت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان بعنوان" كي يبقى اسم لبنان عاليا"، الى "أبناء وطننا الغالي، بخالص الشكر والامتنان على ثقتكم الكبيرة ودعمكم المتواصل لنا في هذه الظروف الصعبة. ان ايمانكم بنا هو الحافز الذي يجعلنا نواصل مهمتنا رغم الخواطر والتحديات اليومية" .وقالت: "نحن ندرك مدى صعوبة الوضع الذي نعيشه جميعا ولكننا ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة لكم ولعائلاتكم رافعين اسم لبنان عاليا في كل رحلة نقوم بها فخورون بأن نكون جزءا من هذا الصمود، وأن نحملكم الى برّ الأمان في وقت الحرب مثلما نحمل الأمل في سماء لبنان".اضافت: "كما نود ان نوجه تحية شكر وتقدير لكل زملائنا في شركة طيران الشرق الأوسط وجميع العاملين في قطاع الطيران في لبنان، الذين يعملون بتفانٍ في جميع المواقع لضمان استمرارية العمل، على الأرض وفي السماء".وختمت: "كما كنا، سنظل دائما معكم وفي خدمتكم. شكرا لكم على دعمكم وثقتكم، فأنتم مصدر قوتنا".