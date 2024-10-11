ميقاتي أدان العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش: برسم المجتمع الدولي

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أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية ما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.وقال: إن هذا الاجرام الاسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الارض والدفاع عن الشعب، وهو برسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات اسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان.وقد أجرى رئيس الحكومة إتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزيا بالشهيدين متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.