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لبنان

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في بلدة لبنانية.. وهذا ما فعله العدو بعدها!

Lebanon 24
11-10-2024 | 11:30
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سقطت طائرة تجسس إسرائيلية عصر اليوم، عند أطراف بلدة عبا وعمد العدو الإسرائيلي الى تفجيرها تلقائيًا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة. الوكالة الوطنية للإعلام)
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