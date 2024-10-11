سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في بلدة لبنانية.. وهذا ما فعله العدو بعدها!

سقطت طائرة تجسس إسرائيلية عصر اليوم، عند أطراف بلدة عبا وعمد العدو الإسرائيلي الى تفجيرها تلقائيًا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة. الوكالة الوطنية للإعلام)

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