25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن "حماس" في لبنان.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
11-10-2024
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، اليوم الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية "تتحصن" في جنوب لبنان منذ سنوات، وهو اتجاه سيزداد حدة مع نزوحها من قطاع غزة.
وصرح بار في زيارة للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان قائلاً: "في السنوات الأخيرة، رأينا حماس متحصنة في لبنان، وسيزداد هذا الأمر حدة مع خروجهم من غزة وتحول تركيزهم إلى هنا. سنواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنتذكر دائماً مذبحة السابع من تشرين الأول وسنتأكد من أنهم سيتذكرون درس الثامن من تشرين الأول".
Advertisement
وشدد رئيس جهاز الاستخبارات على أنه نظراً لتبادل إطلاق النار المستمر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 تشرين الأول مع حزب الله بشكل أساسي، ولكن أيضاً مع حماس لا يمكن لإسرائيل أن تبقى على جانب واحد من الحدود، بل "يجب أن يكون الدفاع على جانبي الحدود مع حرية العمل".
وزار رئيس الشاباك القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان برفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي قال إن إسرائيل "لن تتوقف حتى تتأكد من أن جميع سكان الشمال"، الذين تم إجلاؤهم قبل عام عندما بدأ تبادل إطلاق النار مع حزب الله، يمكنهم العودة بأمان إلى منازلهم.
وفي تصريح له، قال هاليفي: "لدينا حالياً سبع فرق تعمل على الأرض: 3 فرق في قطاع غزة (في جنوب ووسط وشمال القطاع)، و 4 فرق تعمل هنا، بينما ينشط الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى كثيرة بقوات برية وجوية واستخبارات وعمليات خاصة في العديد من مسارح العمليات".
(24)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
00:12 | 2024-10-11
11/10/2024 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:18 | 2024-10-11
تفاصيل مشوقة من غرفة عمليات "حزب الله".. معطيات عن معركة الحدود!
16:14 | 2024-10-11
3 عمليات لـ"حزب الله" عند الحدود.. إليكم تفاصيلها
16:01 | 2024-10-11
8 شهداء.. هذه حصيلة غارات الجنوب والبقاع هذا المساء
16:00 | 2024-10-11
حقائق ومعلومات.. ما هو دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
16:00 | 2024-10-11
إنكشاف معلومات عن هجمات "حزب الله".. باحثة إسرائيلية تنشرها!
15:45 | 2024-10-11
الحاج حسن: أهالينا سيعودون إلى قراهم رافعين راية النصر
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 23:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 23:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 23:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24