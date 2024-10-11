عن "حماس" في لبنان.. ماذا أعلنت إسرائيل؟

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وصرح بار في زيارة للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان قائلاً: "في السنوات الأخيرة، رأينا حماس متحصنة في لبنان، وسيزداد هذا الأمر حدة مع خروجهم من غزة وتحول تركيزهم إلى هنا. سنواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنتذكر دائماً مذبحة السابع من تشرين الأول وسنتأكد من أنهم سيتذكرون درس الثامن من تشرين الأول".وشدد رئيس جهاز الاستخبارات على أنه نظراً لتبادل إطلاق النار المستمر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 تشرين الأول مع حزب الله بشكل أساسي، ولكن أيضاً مع حماس لا يمكن لإسرائيل أن تبقى على جانب واحد من الحدود، بل "يجب أن يكون الدفاع على جانبي الحدود مع حرية العمل".وزار رئيس الشاباك القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان برفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي قال إن إسرائيل "لن تتوقف حتى تتأكد من أن جميع سكان الشمال"، الذين تم إجلاؤهم قبل عام عندما بدأ تبادل إطلاق النار مع حزب الله، يمكنهم العودة بأمان إلى منازلهم.وفي تصريح له، قال هاليفي: "لدينا حالياً سبع فرق تعمل على الأرض: 3 فرق في قطاع غزة (في جنوب ووسط وشمال القطاع)، و 4 فرق تعمل هنا، بينما ينشط الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى كثيرة بقوات برية وجوية واستخبارات وعمليات خاصة في العديد من مسارح العمليات".