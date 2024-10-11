حبشي جال في مراكز إيواء النازحين في البقاع الشرقي

جال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، يرافقه منسق منطقة البقاع الشرقي في حزب "القوات اللبنانية" جورج مطر، في مراكز إيواء النازحين في قرى البقاع الشرقي، في إطار متابعته خطة الطوارئ في منطقة بعلبك الهرمل.

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وخلال الجولة، أكد حبشي أن "الإنسان إن لم يكن في صلب العمل السياسي لن يستطيع حماية مواطنيه، ولن يستطيع الدفاع عن لبنان".



وقال: "جئت اليوم، بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ والكوارث الوزارية لرفع المشاكل التي تعانيها مراكز الإيواء في المنطقة، مع العلم أن الاجتماع العملي للجنة الطوارئ الوزارية يعقد في مطلع الأسبوع المقبل لأخذ الخطوات العملية الواجب اتخاذها في خصوص أهلنا النازحين والمضيفين"، شاكرا "كل من تطوع من أجل العمل مع النازحين".



واستهل حبشي جولته من بلدة الجديدة، حيث التقى كاهن الرعية الأب جان نصر الله. بعدها، انتقل إلى بلدة الفاكهة، حيث التقى المعنيين في موضوع النزوح، ومنهم المختار زياد الخوري والأب إيلي الخوري. كما التقى في دار البلدية في رأس بعلبك عددا من الفاعليات والجمعيات المحلية والمعنية بالأزمة، في حضور المختار سهيل نعوم والمشرف على عمل البلدية بالتكليف وليد فياض. كما قام بالتنسيق مع كاهن البلدة إبراهيم نعمو وتفقد مطبخها المركزي.



ثم توجه حبشي إلى القاع، يرافقه رئيس بلديتها بشير مطر وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمختاران شوقي التوم وطوني نصرالله ومديرو التكميلية والثانوية والتعاونية الزراعية فيها. وتفقد مطبخها المركزي وعقد اجتماعًا في البلدية، في حضور الأب إليان نصرالله وعدد من أعضاء بلديات اللبوة والهرمل للتداول بشؤون المضيفين والنازحين.



وختم حبشي اللقاء في مركز المطالعة في القاع، حيث التقى عناصر الصليب الأحمر وعددا من الجمعيات الناشطة في ملف النازحين.