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لبنان

استمرّ لـ40 دقيقة.. بري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:08
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إستمر زهاء 40 دقيقة جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في لبنان.
 
 
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