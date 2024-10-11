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لبنان
استمرّ لـ40 دقيقة.. بري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي
Lebanon 24
11-10-2024
|
12:08
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إستمر زهاء 40 دقيقة جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في لبنان.
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