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لبنان

اطلع على الحاجات المستجدة.. حجار جال على بعض مراكز الإيواء في المتن وكسروان

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:22
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 قام وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بجولة على بعض مراكز الإيواء في المتن وكسروان، برفقة فريق عمل الوزارة، تخلّلها توزيع مجموعة من المساعدات العينيّة من منظمة اليونيسيف.

في مستهلّ الجولة، عقد حجّار إجتماعاً في قائممقامية المتن، ثم قام بجولةٍ على مدرسة جلّ الديب التكميليّة الرسمية ومدرسة برج حمود الثالثة.
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وإطلع حجّار على الحاجات المستجدّة، ومنها ضرورة تأمين فِرَق لصيانة الكهرباء والصرف الصحي في مراكز الإيواء غير المجهّزة لإستقبال النازحين اليها، كما ناقش مع المعنيين الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة تأمين المياه لمراكز الإيواء وضرورة دعم الدفاع المدني لتمكينه من الاستمرار بالمساعدة على حلّ هذه المشكلة.
 
بعدها، توجّه حجّار إلى قائممقامية كسروان حيث عقد إجتماعاً موسّعاً مع اتحاد البلديات والجهات الناشطة في المنطقة، تمحور حول التحديات نفسها التي تواجه مراكز الإيواء في كلّ المناطق. ودار نقاشٌ حول كيفيّة الإستعداد لموسم البرد والشتاء في المراكز بالإضافة إلى ضرورة ضبط الأمن في محيطها. 

وجال بعدها حجّار في ثانوية جورج افرام الرسميّة في جونيه مختتما جولته في مدرسة اسكندر رزق الرسميّة في عشقوت.
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