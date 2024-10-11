تقرير جديد حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.. هذا ما كشفه (صور)

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء - الامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، التقرير رقم "16" حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. التفاصيل تجدونها في الصور أدناه:

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