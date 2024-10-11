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لبنان

بري استنكر استهداف إسرائيل لـ"اليونيفيل" والجيش: ما يجري هو اغتيال للقرار 1701

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:37
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استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستهداف الإسرائيلي المتمادي للمدنيين وقوات اليونيفيل في الجنوب والجيش في بلدة كفرا، مشيراً إلى أن ما يجري هو "عدوان ومحاولة اغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701".
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وفي بيان له، قال بري: "نتقدم بأحر التعازي الى اللبنانيين كل اللبنانيين، لذوي الشهداء الذين سفكت دماؤهم على إمتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان، والتعازي أيضاً موصولة للجيش اللبناني الذي قدم اليوم المزيد من القرابين شهداء وجرحى في مسيرة التضحية والوفاء من أجل سيادة لبنان.
 
وأضاف: "إن ما حصل أمس واليوم من إستهداف لقوات اليونفيل ولجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل وآلتها العدوانية هو جريمة وليس محط إدانة وإستنكار فحسب ، بل هو أيضاً وقبل أي شيء آخر هو عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701 نضعها برسم المجتمع الدولي الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى الإنسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الإخلاق والإنسانية والشرعية الدولية".
 
وختم: "الرحمة للشهداء مدنيين وعسكريين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان".
 
 
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