عن استهداف العدو للجيش واليونيفيل والمدنيين.. هذا ما قاله كلاس

دان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، "الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني وارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة جنود".

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وفي بيان له، عزى كلاس أهل وعائلات الأبطال الشهداء وقيادة الجيش، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .و اعتبر أن "استهداف الجيش واليونيفيل، إضافة إلى الاستهدافات التدميرية للبلدات وقتل المدنيين وتهجير الاهالي منذ سنة هي أعمال جرمية موصوفة برسم المجتمع الدولي، الذي عليه أن يسارع لردع العدو وإدانة اعتداءاته الجرمية والعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيين".