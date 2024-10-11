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لبنان

تصريح جديد من هوكشتاين عن حرب لبنان.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 13:44
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أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، العمل ليلاً نهاراً من أجل مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، والوصول إليه في أسرع وقت.
 
وقال في حديث لـmtv: "التنسيق مستمرّ مع الحكومة اللبنانيّة ورئيسها وقائد الجيش، والأمر يتعلّق بمستقبل لبنان من أجل الوصول إلى ما يريده الشعب اللبناني عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة".
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وأضاف: "القرار 1701 هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه من أجل بناء مستقبل أفضل، وعلينا أن نقوم بما هو أكثر من تطبيق الـ 1701، والتأكّد من أنّ كلّ بنوده تمّ تطبيقها".
 
 
وعلق هوكشتاين على الهجوم الإسرائيلي أمس على وسط بيروت، وقال: الهجوم كان مدمّراً ونسعى لوقف العمليّات العسكرية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لم تعطِ أي ضوء أخضر لأي عملية برية في لبنان".
 
 
 
 
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