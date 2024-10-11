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لبنان

"مسؤول كبير".. من سيزور بيروت غداً؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 13:42
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور بيروت يوم غدٍ السبت، وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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