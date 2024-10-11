"مسؤول كبير".. من سيزور بيروت غداً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور بيروت يوم غدٍ السبت، وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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