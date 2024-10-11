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لبنان

عبر دولة عربية.. الجزائر تبدأ إجلاء رعاياها من لبنان

Lebanon 24
11-10-2024 | 14:40
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بدأت الجزائر اليوم الجمعة، في إجلاء رعاياها من لبنان وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بلبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، أنه تم بدء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار بيروت الدولي، نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية.
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وأوضح بيان الخارجية الجزائرية، أنه يخطط لأن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية نقل الرعايا الجزائريين البالغ عددهم 306 جزائريين من مطار القاهرة الدولي إلى الجزائر.

وبحسب البيان، فقد تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح عملية عودة أبناء الجالية الجزائرية من لبنان، مع التأكيد على الاستعداد التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة.

وتأمل الجزائر بصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا، وأن يعود الامن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين. (روسيا اليوم)

لبنان

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