قصف إسرائيليّ يطال أنصارية.. غارة استهدفت منزلاً وسقوط شهداء!

استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، منزلاً وسط بلدة أنصارية في جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات الأولية أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى.