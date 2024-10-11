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لبنان

السلطات السورية تكشف.. كم بلغ عدد الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين حتى اليوم؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 15:29
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كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية، عن إحصائية الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين حتى اليوم.

وقال المصدر لصحيفة "الوطن أونلاين": "بلغ عدد الوافدين اللبنانيين 100900 وافد، في حين بلغ عدد العائدين السوريين 253284 عائد".
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وتابع: "دخل اليوم 2550 وافد لبناني و2216 عائد سوري في إحصائية غير نهائية".

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه لتاريخ اليوم تم تسجيل 187000 نازح (39000عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وأضافت الوزارة: "من تاريخ 23 أيلول لغاية 11 تشرين الأول 2024 سجل الأمن العام عبور 317457 مواطنا سوريا و115044 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".

وفي وقت سابق، أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ ناصر ياسين أن لبنان لم يشهد أزمة نزوح في تاريخه، كالتي تحدث اليوم في الجنوب والبقاع بشرقه ووسطه والضاحية.

وأكد ياسين وجود فريق عمل متخصص يعمل لمساعدة النازحين وتقديم الخدمات المتوفرة، مشيرا إلى أنّ اللجنة تقوم بتأمين مراكز إيواء للعديد من النازحين، الذين لا يزالون يفترشون الطرقات. (روسيا اليوم)

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