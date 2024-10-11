11 شهيداً.. هذه حصيلة غارات الجنوب والبقاع هذا المساء

كثف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غاراته العنيفة التي استهدفت قرى وبلدات عديدة في جنوب لبنان، كما استهدف أيضاً بلدات بقاعية.

وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد عدد من الأشخاص بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

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3 شهداء في البيسارية

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن استشهاد 3 أشخاص في بلدة البيسارية - جنوب لبنان وذلك إثر غارة إسرائيلية طالت أحد المنازل.

وأوضحت الوزارة أنّ الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة 3 آخرين بجروح.

3 شهداء في أنصارية

وفي بلدة أنصارية، أسفر القصف الذي طال منزلاً عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح.

5 شهداء في البقاع

وفي بلدة بوداي - شرق لبنان، أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد 4 أشخاص، فيما استشهد آخر في غارة طالت بلدة كفردان البقاعية.

وبين الساعة الـ6 والساعة 10 مساء، استهدف العدو سلسلة من البلدات الجنوبية منها كفركلا، الغازية، الجبين، طيردبا، جباع، أنصارية وغيرها.