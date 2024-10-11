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لبنان

من "حزب الله" للإسرائيليين.. تحذيرٌ عاجل وهذا مضمونه

Lebanon 24
11-10-2024 | 16:30
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أطلق "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تحذيراً للمستوطنين الإسرائيليين، طالباً منهم عدم التواجد قرب التجمعات العسكرية التي أقامها جيش العدو الإسرائيلي داخل بعض المستوطنات والمدن.
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وفي بيان له، قال الحزب: "يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية".
 
وختم: "وعليه، نحذّر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظًا على حياتهم وحتى إشعار آخر".
 
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