بيان صادر من "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟

أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:‏ "بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة سوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية*. ‏ ‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ السبت 12-10-2024‏ ‏08 ربيع الثاني 1446 هـ".

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