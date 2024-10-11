24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان صادر من "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
11-10-2024
|
18:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة سوما في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية*. ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾ السبت 12-10-2024 08 ربيع الثاني 1446 هـ".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
00:12 | 2024-10-11
11/10/2024 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-10-11
تنديد أوروبي باستهداف اليونيفيل.. وشهيدان للجيش
22:10 | 2024-10-11
اللقاء التشاوري المستقل واصل لقاءاته.. و"اللجنة الخماسية" تتبنّى عون؟
22:11 | 2024-10-11
لقاء معراب اليوم : غياب الشريك الإسلامي والتركيز على المضمون
22:43 | 2024-10-11
أربع دول قد تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
22:38 | 2024-10-11
جنبلاط يقاطع لقاء معراب: لا زعامة لجعجع
22:30 | 2024-10-11
"لقاء الأرثوذكس": وقف تدفّق السلاح لقتل اللبنانيين
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
12/10/2024 05:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
12/10/2024 05:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
12/10/2024 05:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24