25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أربع دول قد تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
Lebanon 24
11-10-2024
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": نقلت الاوساط الديبلوماسية عن مسؤولين في بعض الدول المشاركة في «اليونيفيل» بأنّ ثمّة غضبا عارما لديها من الإعتداءات على القوّة الدولية. فـ «إسرائيل» تُعرّض سلامة أمن الجنود وموظفي الأمم المتحدة للخطر، وهو أمر خطير للغاية. فالدول الـ 50 المشاركة في «اليونيفيل»، تستنفر اليوم وتستنكر ما يحصل، ولكن أي منها لم يتقدّم حتى الآن بطلب عقد جلسة خاصّة لمجلس الأمن الدولي لمحاسبة «إسرائيل»، أو على الأقل لمنعها من القيام باي أعمال عدائية تجاه قوّات حفظ السلام. وهو أمر مطلوب، ويُمكن لأي من هذه الدول التقدّم به الى الأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة طارئة، لا سيما سريلانكا، نظراً لتعرّض جنديين في كتيبتها للنيران «الإسرائيلية». وحتى الآن، دعت أربع دول مشاركة في «اليونيفيل»، وفق المعلومات، وهي فرنسا (673 جندياً) وإيطاليا (1086) وإسبانيا (676 ) وإيرلندا (370)، الى عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة تداعيات هذه الإعتداءات «الإسرائيلية» التي ندّدت بها، وقد تتخذ القرار بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف الى حماية قوّات «اليونيفيل».
Advertisement
أما سبب مثل هذه الإعتداءات، فتعزوه الأوساط نفسها، الى أداء «اليونيفيل» كونها قامت بمهامها فور بدء محاولات الجنود «الإسرائيليين» بالتوغّل الى الداخل اللبناني، وحذّرت في بيان لها من أنّ «أي عبور إسرائيلي الى لبنان يُشكّل انتهاكاً لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701». كذلك تسعى «إسرائيل» الى ترهيب هذه القوّات، سيما بعد أن طالبتها، وفق المعلومات بإخلاء مواقعها لكي تقوم هي باحتلالها، الأمر الذي يُمكّنها من اجتياح المناطق اللبنانية الحدودية. غير أنّ «اليونيفيل» رفضت تنفيذ هذا الطلب، وأكّدت على استمرارها في عملها في لبنان.
وفي هذا السياق، أكّدت الأوساط بأنّه لا يُمكن للجيش «الإسرائيلي» أن يُقرّر بقاء «اليونيفيل» أو تركها لمواقعها في الجنوب اللبناني، فهي موجودة بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا يُمكنها وقف مهامها من دون قرار آخر من مجلس الأمن. كذلك فإنّ الإعتداء عليها، كما على موقع الأمم المتحدة، يعني «إعتداء خطيراً» على سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو أمر بغيض لا يحترم المواثيق الدولية، ولا يحترم المنظمة الدولية، ولا الدول الأعضاء فيها.
من هنا، تجد الدول المشاركة في «اليونيفيل»، وفق الأوساط الديبلوماسية، بأنّه لا يُمكنها ترك «إسرائيل» تتمادى في اعتداءاتها سيما وأنّ سلامة جنودها هي اليوم في خطر، وإن كان بعضها يدعم «إسرائيل» في عدوانها على حزب الله وحماس. وقد ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإطلاق النار على موقع قوّات «اليونيفيل»، وأوضح لإسرائيل أنّه لا يُمكن التسامح مع هذا الحادث. غير أنّ هذا الأمر لا يكفي بل لا بدّ من أن تطلب إحدى الدول المشاركة في «اليونيفيل» بعقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ قرار يمنع «إسرائيل» من التعرّض لجنودها العاملين في الجنوب اللبناني، والطلب منها تطبيق القرار 1701. وستكشف الأيام المقبلة، إذا ما كان سيتمّ اتخاذ مثل هذا القرار من قبل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا. كما أدانت النروج غير المشاركة في «اليونيفيل» تعرّض قوّاتها لإطلاق النار من قبل القوات «الإسرائيلية» معتبرة أنّ الأمر «خطير للغاية».
ويخشى البعض، على ما نقلت الاوساط أن تكون «إسرائيل» تسعى الى إخراج «اليونيفيل» من الجنوب عنوة، لكي تسيطر هي وجنودها عليه. غير أنّ هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق، سيما وأنّ هناك أكثر من 10 آلاف عنصر لقوّات الطوارىء، وهؤلاء لا يُمكنهم الإخلاء أو ترك مواقعهم لأي كان، سيما وأنّ دورهم هو دور الوسيط بين جميع الأطراف. كما أنّ الجيش اللبناني ينشر 4 آلاف من جنوده في الجنوب، و"اليونيفيل» تُنسّق وتتعاون معهم بناء على القرار 1701. وتحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة عن استعداد حكومته لنشر الجيش اللبناني هناك أي لتعزيز عديده (لكي يصل عدد عناصر الجيش اللبناني الى 6 آلاف) في المنطقة الحدودية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسؤول كبير".. من سيزور بيروت غداً؟
Lebanon 24
"مسؤول كبير".. من سيزور بيروت غداً؟
13:42 | 2024-10-11
11/10/2024 01:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-10-11
تنديد أوروبي باستهداف اليونيفيل.. وشهيدان للجيش
22:10 | 2024-10-11
اللقاء التشاوري المستقل واصل لقاءاته.. و"اللجنة الخماسية" تتبنّى عون؟
22:11 | 2024-10-11
لقاء معراب اليوم : غياب الشريك الإسلامي والتركيز على المضمون
00:25 | 2024-10-12
غادروا بطريقة غير شرعية.. إنقاذ مركبين على متنهما 99 شخصا تعرضا لعطل في عرض البحر (صور)
23:32 | 2024-10-11
بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم
23:14 | 2024-10-11
واشنطن لإسرائيل: تهديد الجيش اللبناني واليونيفيل مرفوض
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
12/10/2024 07:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
12/10/2024 07:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
12/10/2024 07:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24