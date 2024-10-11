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لبنان

واشنطن لإسرائيل: تهديد الجيش اللبناني واليونيفيل مرفوض

Lebanon 24
11-10-2024 | 23:14
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عقب تعرض قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) لأربع اعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية، فضلا عن استشهاد جنديين من الجيش اللبناني أمس الجمعة إثر قصف إسرائيلي، جددت الولايات المتحدة رفضها لتلك الاعتداءات.
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وأكد مسؤول أميركي أن بلاده طالبت إسرائيل بعدم تهديد حياة المدنيين والجيش اللبناني، مشيراً إلى أنها بلغتها معارضتها للهجمات ضد مناطق مأهولة في بيروت أيضا.

كما أضاف المسؤول لموقع "العربية.نت"، اليوم السبت أن واشنطن طالبت تل أبيب بتوضيحات بشأن الهجمات على اليونيفل. وقال:" ضغطنا عليهم للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه الضربات المتكررة".

مناطق سكنية في بيروت
إلى ذلك شدد على أن الإدارة الأميركية بلغت المسؤولين الإسرائيليين معارضتها للغارات شبه اليومية على المناطق المكتظة بالسكان في بيروت.

إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى أن بلاده تتفهم تنفيذ إسرائيل عمليات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله، لكن أكد وجوب ألا تهدد حياة المدنيين أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو أفراد الجيش اللبناني.

أتت تلك التصريحات بعد غارات داية على منطقتي النويري والبسط في قلب بيروت مساء الخميس، أدت إلى استشهاد أكثر من 22 مدنياً فيما أصيب العشرات. (العربية)




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