بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم

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وعند الساعة 04:15 استهدف عناصر الحزب قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما قصف الحزب صباح اليوم قاعدة "7200" جنوب مدينة حيفا واستهدف مصنع المواد المتفجرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية.

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وعند الساعة 01:00 من فجر اليوم السبت استهدف عناصر الحزب ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية. ‏وعند الساعة 01:30 استهدفوا قاعدة سوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية. ‏كما استهدف عناصر الحزب عند الساعة 02:10 تجمعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.