غادروا بطريقة غير شرعية.. إنقاذ مركبين على متنهما 99 شخصا تعرضا لعطل في عرض البحر (صور)

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تمكنت القوات البحرية في الجيش من إنقاذ مركبين على متنهما 99 شخصا من عائلات واطفال سوريين كانوا قد غادروا بطريقة غير شرعية عبر بحر شمال لبنان بإتجاه قبرص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتعرّض المركبان لعطل تقني في عرض البحر على بعد عدة اميال وقد عملت القوات البحرية على سحبهما الى الداخل اللبناني، فيما توجهت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وتم إسعاف 4 اصابات ميدانياً.وقامت فرق الكوارث بتأمين المستلزمات للناجين، ووصفت جميع الحالات بالمستقرة.