اسرائيل تريد "ربط الجبهات" وصفقة واحدة

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أفاد مصدر إستشاري أن العدو الإسرائيلي سوف يسعى في الأيام والأسابيع المقبلة الى التركيز على جبهة الجنوب وعلى توسيع عملياته لكي يستطيع السيطرة على أوسع بقعة جغرافية ممكنة قبل صدور أي قرار دولي يلزمه بوقف إطلاق النار نهائياً في لبنان، عندما تكون هذه المساحة التي إحتلها نقطة الإرتكاز له للتفاوض على التسوية والإنسحاب.وقال: في مقابل الإنسحاب من الأراضي اللبنانية سوف يساوم العدو على ربط مفاوضات جبهة لبنان بجبهة غزة وفق اتفاق واحد شامل، كما سيطلب ضمانات في لبنان لناحية تفكيك بنية حزب الله العسكرية وترسيم الحدود وسيطرة الجيش بشكلٍ كلي على الحدود وكافة المناطق الحدودية.المصدر ختم "بأن الصفقة الواحدة سوف يطلب فيها الإسرائيلي إستعادة الرهائن، والمفارقة انه بعدما إقتنع لبنان وحزب الله بفصل الجبهات يعول الإسرائيلي اليوم على ربطها مستغلاً وضعيته العسكرية على الأراضي اللبنانية".