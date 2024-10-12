"حزب الله" يوافق على وقف اطلاق النار

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أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" ابلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الحزب موافق على المبادرة السابقة التي تحدثت عن وقف اطلاق نار مؤقتا من اجل الدخول في مفاوضات جدية في المرحلة المقبلة.وترى المصادر ان وقف اطلاق النار يهدف، وفق المبادرة التي وافق عليها الحزب، الى التفاوض من جديد على الترتيبات السياسية وعلى حل مستدام في لبنان وغزة في الوقت نفسه.وتعتبر المصادر ان هذه المبادرة التي وافق عليها الحزب هي نفسها التي كان وافق عليها الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل اغتياله، وعليه فإن ربط لبنان بغزة، وان كان لا يزال سارياً عمليا، الا انه لم يعد بالحدة السابقة.