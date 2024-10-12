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لبنان

سويّ بالارض.. غارة اسرائيلية على كوثرية السياد تدمر مبنى كاملاً

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:13
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم غارة جوية مستهدفا مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد ، فدمره بالكامل. وتسببت الغارة بانقطاع الطريق بين كوثرية السياد والغسانية، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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