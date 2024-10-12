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لبنان

وزير الثقافة: العدوان الصهيوني لا يفرق بين شعب وجيشٍ ومقاومة

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:41
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وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى التعزية للشعب اللبناني بشكل عامة والمؤسسة العسكرية بشكل خاص بشهداء الجيش الذين سقطوا اليوم بقصفٍ اسرائيلي  مجرم استهدف نقطة تمركزهم في بلدة كفرا الجنوبية.
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وقال المرتضى: "الدم واحد فداءً عن التراب الواحد أمام العدو الأوحد".

وتابع: "شهداء وجرحى الجيش اللبناني اليوم في كفرا، شهودٌ على أن العدوان الصهيوني لا يفرق بين شعب او جيش او مقاومة. كلهم أهداف له، وهم معًا صامدون في وجهه، ومنتصرون عليه. "

واضاف:" أما الذين لا يبصرون هذه الحقيقة، فهم بحاجة إلى التعمّق أكثر في واقعات التاريخ ومعطيات الحاضر."

وختم: " رحم الله شهداء الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة....كلنا للوطن....لبنان يقاوم وسينتصر".
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