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لبنان

مسؤولون اميركيون يعترفون: من الصعب القضاء على "حزب الله"

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:48
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نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر أنّ بعض المسؤولين الأميركيين يرون أنه يصعب القضاء على "حزب الله" لترسخه بالمشهد السياسي اللبناني.

وقال مسؤولون أميركيون: "قد تكون هناك فرصة لكسر الجمود السياسي بـلبنان عقب تراجع قوة حزب الله جرّاء الحرب".
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وذكر الموقع أن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن قد يشارك في المؤتمر الدولي حول لبنان الذي ستستضيفه فرنسا لاحقاً هذا الشهر.
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