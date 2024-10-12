مسؤولون اميركيون يعترفون: من الصعب القضاء على "حزب الله"

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نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر أنّ بعض المسؤولين الأميركيين يرون أنه يصعب القضاء على "حزب الله" لترسخه بالمشهد السياسي اللبناني.وقال مسؤولون أميركيون: "قد تكون هناك فرصة لكسر الجمود السياسي بـلبنان عقب تراجع قوة حزب الله جرّاء الحرب".وذكر الموقع أن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن قد يشارك في المؤتمر الدولي حول لبنان الذي ستستضيفه فرنسا لاحقاً هذا الشهر.