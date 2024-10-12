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لبنان

الغارات الإسرائيلية تتجدد على الجنوب والبقاع.. ووقوع إصابات

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:55
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تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق، حيث شن الطيران الحربي صباح اليوم السبت غارة على بلدة صريفا من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة باتوليه ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة البازورية لجهة بلدة عين بعال.
 
 
وكان طيران العدو نفّذ فجر اليوم السبت غارة على أطراف بلدة زفتا وأخرى على بلدة الغسانية.
 
وكانت استهدفت غارة ليلا منزل المواطن جميل ضاهر في حي الراهبات في النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل.
 
 
 
وشنّ ليلا غارات استهدفت النبي شيت وسرعين ورياق في البقاع.

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