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لبنان

جنبلاط: الهجوم على اليونيفيل علامة سيئة للغاية

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:14
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتركي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة اكس: "إن الهجوم على اليونيفيل هو علامة سيئة للغاية في هذه اللحظة بالذات من تاريخ لبنان".
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