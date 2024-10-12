جنبلاط: الهجوم على اليونيفيل علامة سيئة للغاية

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتركي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة اكس: "إن الهجوم على اليونيفيل هو علامة سيئة للغاية في هذه اللحظة بالذات من تاريخ لبنان".



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