كلاس يدين الاعتداء الاسرائيلي على الجيش: اعمال جرمية موصوفة برسم المجتمع الدولي

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أدان وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني وارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة جنود، وتقدم من اهل وعائلات الأبطال الشهداء و قيادة الجيش بخالص العزاء بالشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .و اعتبر كلاس ان إستهداف الجيش اليوم و استهداف اليونيفيل بالأمس اضافة إلى الاستهدافات التدميرية للبلدات وقتل المدنيين و تهجير الاهالي منذ سنة هي اعمال جرمية موصوفة برسم المجتمع الدولي الذي عليه ان يسارع لردع العدو و ادانة اعتداءاته الجرمية والعمل لإنهاء الحرب وحماية المدنيين.