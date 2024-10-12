Advertisement

لبنان

كلاس يدين الاعتداء الاسرائيلي على الجيش: اعمال جرمية موصوفة برسم المجتمع الدولي

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1261006-638643226072812927.jpg
Doc-P-1261006-638643226072812927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدان وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني وارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة جنود، وتقدم من اهل وعائلات الأبطال الشهداء و قيادة الجيش بخالص العزاء بالشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .
Advertisement
و اعتبر كلاس ان إستهداف الجيش اليوم و استهداف اليونيفيل بالأمس اضافة إلى الاستهدافات التدميرية للبلدات وقتل المدنيين و تهجير الاهالي منذ سنة هي اعمال جرمية موصوفة برسم المجتمع الدولي الذي عليه ان يسارع لردع العدو و ادانة اعتداءاته الجرمية والعمل لإنهاء الحرب وحماية المدنيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:50 | 2024-10-12
06:39 | 2024-10-12
06:36 | 2024-10-12
06:28 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24