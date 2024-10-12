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لبنان

حاملا رسالة من خامنئي.. رئيس البرلمان الإيراني في بيروت

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:09
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وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رئيس مجلس الشورى الايراني  محمد باقر قاليباف في زيارة الى لبنان يجري خلالها محادثات ولقاءات مع  رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي إضافة الى لقاء مع نواب ورؤساء احزاب. 
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وقال قاليباف من المطار، حيث كان في استقباله، ممثل رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة  والنائبان حسن عز الدين  وابراهيم الموسوي: "أتيت بدعوة من رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري وأنا احمل رسالة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني للشعب اللبناني والمقاومة. كما كنا دائما الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته والحكومة اللبنانية. من هنا  سأنطلق  الى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين".
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