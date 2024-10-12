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لبنان

تحذير جديد من الجيش الاسرائيلي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:07
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة اكس: "كشف جيش الدفاع مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. 
وتابع: "جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها."
 
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