تحذير جديد من الجيش الاسرائيلي.. هذا ما جاء فيه

كشف جيش الدفاع مؤخرًا أن عناصر من #حزب_الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.

جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر… pic.twitter.com/79VVt1z82K — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024 Advertisement

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة اكس: "كشف جيش الدفاع مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.وتابع: "جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها."