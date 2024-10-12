Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس الـWeekend؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1261021-638643247595032913.jpg
Doc-P-1261021-638643247595032913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون يكون الطقس غدا الاحد 
غائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل.
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:

-    الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان   مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.
-    الطقس المتوقع في لبنان:  اليوم السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال، وأعلى منها في المناطق الداخلية . الأحد:  غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل.
الإثنين:  غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية حيث تشهد سوء في الرؤية بسب تشكّل الضباب الكثيف.
-    درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 23 درجة.
-    الرياح السطحية:   شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ٨ و ٢٥كم/س.
-    الانقشاع:   جيّد إجمالاً على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-    الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٥٥ و ٨٠ %.
-    حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء:   ٢٨°م.
-    الضغط الجوي:   ٧٦٠ ملم زئبق.
-    ساعة شروق الشمس:  6,38    ساعة غروب الشمس:   ١٠,18 .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:50 | 2024-10-12
06:39 | 2024-10-12
06:36 | 2024-10-12
06:28 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24