كيف سيكون طقس الـWeekend؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون يكون الطقس غدا الاحدغائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال، وأعلى منها في المناطق الداخلية . الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل.الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية حيث تشهد سوء في الرؤية بسب تشكّل الضباب الكثيف.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 23 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ٨ و ٢٥كم/س.- الانقشاع: جيّد إجمالاً على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٨٠ %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٨°م.- الضغط الجوي: ٧٦٠ ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,38 ساعة غروب الشمس: ١٠,18 .