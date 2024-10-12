استشهاد صحافي جنوب لبنان

ادى العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة ميفدون ليلا الى استشهاد المصور في موقع "هوانا لبنان" الاعلامي حسين صفا من بلدة زبدين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام

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