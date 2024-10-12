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لبنان

استشهاد صحافي جنوب لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:59
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ادى العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة ميفدون ليلا الى استشهاد المصور في موقع "هوانا لبنان" الاعلامي حسين صفا  من بلدة زبدين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام
 
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