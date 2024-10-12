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لبنان

رسالة تحذير إسرائيلية إلى سكان الجنوب: لا تعودوا حتى إشعار آخر!

Lebanon 24
12-10-2024 | 08:02
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حذر الجيش الإسرائيلي مُجددا سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي متوجها إلى أهالي الجنوب قائلا: "جيش الدفاع يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها. لا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر."

وتابع: "يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر. سنقوم بإبلاغكم عندما يصبح من الآمن العودة إلى القرى والبلدات."


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