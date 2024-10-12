رسالة تحذير إسرائيلية إلى سكان الجنوب: لا تعودوا حتى إشعار آخر!

#عاجل



رسالة إلى سكان #جنوب_لبنان: انتبهوا منيح!



⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف مواقع #حزب_الله في قراكم أو بالقرب منها. لا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر.

⭕️ يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته… pic.twitter.com/PZbsplamGN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024 Advertisement

حذر الجيش الإسرائيلي مُجددا سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي متوجها إلى أهالي الجنوب قائلا: "جيش الدفاع يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها. لا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر."وتابع: "يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر. سنقوم بإبلاغكم عندما يصبح من الآمن العودة إلى القرى والبلدات."