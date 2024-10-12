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لبنان

الجيش ينعى شهيدي بلدة كفرا

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:10
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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد جعفر شيت، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
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-    من مواليد 28 /6 /1976 الكويت.
-    مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /8 /2006.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: متأهل/4.
يقام المأتم بتاريخ 12 /10 /2024،  الساعة 11.00 في جبانة حارة صيدا – صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل السيد حسين شيت الكائن في محلة بشامون – عالية حي المدارس أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 162492/ 71

ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي الأول  الشهيد مروان يعقوب، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
-    من مواليد 15/11/ 1988 برعشيت – بنت جبيل.
-    مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 31 /1 /2019.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: عازب.
أقيم المأتم بتاريخ 12 /10 /2024 الساعة  10.00 في بلدة دبل - بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 16.00 في قاعة كنيسة دبل الجديدة أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 448290/ 70
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