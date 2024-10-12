الجيش ينعى شهيدي بلدة كفرا

Advertisement

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد جعفر شيت، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد 28 /6 /1976 الكويت.- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /8 /2006.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: متأهل/4.يقام المأتم بتاريخ 12 /10 /2024، الساعة 11.00 في جبانة حارة صيدا – صيدا.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل السيد حسين شيت الكائن في محلة بشامون – عالية حي المدارس أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 162492/ 71ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي الأول الشهيد مروان يعقوب، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد 15/11/ 1988 برعشيت – بنت جبيل.- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 31 /1 /2019.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: عازب.أقيم المأتم بتاريخ 12 /10 /2024 الساعة 10.00 في بلدة دبل - بنت جبيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 16.00 في قاعة كنيسة دبل الجديدة أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 448290/ 70