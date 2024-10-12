بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف أطراف بليدا وطبريا

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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 12-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو على أطراف بليدا بصلية صاروخية. ‏كما أعلن استهداف عند الساعة 10:30 من صباح يوم السبت 12-10-2024 مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية.