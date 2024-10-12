Advertisement

لبنان

رئيس مجلس الشورى الإيراني في السرايا

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1261063-638643305408606761.jpg
Doc-P-1261063-638643305408606761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف إلى السرايا حيث يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس الشورى الايراني: أولوياتنا وقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه
lebanon 24
12/10/2024 14:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: هذا ما حصل في اجتماع رئيس الحكومة مع وزير خارجية ايران
lebanon 24
12/10/2024 14:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عبّر خلال لقائه الرئيس ميقاتي عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
12/10/2024 14:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى وير خارجية ايران.. والأخير يؤكد حرص بلاده على دعم لبنان
lebanon 24
12/10/2024 14:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

ايران

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:50 | 2024-10-12
06:39 | 2024-10-12
06:36 | 2024-10-12
06:28 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24