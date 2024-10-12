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لبنان

دُمر بالكامل.. شاهدوا كيف أصبح مسجد الساحة في طيردبا بعد تعرضه لغارة اسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:36
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انتشرت صورة لمسجد الساحة في بلدة طيردبا الذي تعرّض للتدمير بالكامل جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفته وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات.

ويبدو في الصورة كيف كان المسجد قبل الاستهداف وكيف دمر بالكامل بعد الغارة الإسرائيلية.
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