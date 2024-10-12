وزير الثقافة: يقيم الصهاينة عيد الغفران وهم ممعنون في الإجرام

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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى، لمناسبة عيد الغفران لدى اليهود، الموقف الآتي:" يقيم الصهاينة المغتصبون قتلة الأطفال عيد الغفران في كيانهم وِكْر الشرّ وهم ممعنون في الإجرام والتدمير! "واضاف:" كم هم منافقون.... مثلهم في ذلك مثل رعاتهم الذين يدّعون الديمقراطية والحريّات وحقوق الإنسان، بينما هم يمعنون في سفك دماء الشعوب واستعبادها ونهب ثرواتها وتدمير مستقبلها "وتابع المرتضى: "صدق الإنجيل حين قال: يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا." (مت 15: 8)."وختم:" لكن لبنان سيظلّ وقف الله وسيقهر من جديد المجرمين أعداء الإنسانية".