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لبنان
وزير الثقافة: يقيم الصهاينة عيد الغفران وهم ممعنون في الإجرام
Lebanon 24
12-10-2024
|
05:16
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى، لمناسبة عيد الغفران لدى اليهود، الموقف الآتي:" يقيم الصهاينة المغتصبون قتلة الأطفال عيد الغفران في كيانهم وِكْر الشرّ وهم ممعنون في الإجرام والتدمير! "
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واضاف:" كم هم منافقون.... مثلهم في ذلك مثل رعاتهم الذين يدّعون الديمقراطية والحريّات وحقوق الإنسان، بينما هم يمعنون في سفك دماء الشعوب واستعبادها ونهب ثرواتها وتدمير مستقبلها "
وتابع المرتضى: "صدق الإنجيل حين قال: يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا." (مت 15: 8)."
وختم:" لكن لبنان سيظلّ وقف الله وسيقهر من جديد المجرمين أعداء الإنسانية".
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